2019-10-14T07:32:00+03:00
Общество

В Хабаровском крае водитель с рыбой в машине ответит за браконьерство

Нарушителя удалось обнаружить во время стандартной проверки машины
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае водитель с рыбой в машине ответит за браконьерствоВ Хабаровском крае водитель с рыбой в машине ответит за браконьерствоФото: УМВД России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае автоинспекторы остановили машину для проверки. Стандартная процедура досмотра переросла в разбирательства на уровне уголовно-процессуального кодекса. Причина тому – 25 хвостов кеты, которые катались вместе с автолюбителем в салоне машины.

- Кроме биоресурсов в автомобиле также нашли надувную лодку и рыболовную сеть. Вывод напрашивался один – мужчина незаконно добыл рыбу и потом сам решил доставить ее до места назначения. Найти нарушителя удалось, когда он ехал по автодороге Николаевск-на-Амуре – село Селихино, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В итоге в отношении 39-летнего комсомольчанина завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». За этот проступок мужчина рискует лишиться свободы на срок до пяти лет. На время расследования фигурант будет находиться на свободе под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабаровских юнармейцев мобилизировали ради кубков, медалей и дипломов
В Тугуро-Чумиканском районе депутаты-самовыдвиженцы притеснили партийных
В Биробиджане до конца года откроют детский технопарк
Под Хабаровском из искореженного авто достали чудом уцелевшего водителя
Хабаровские школьники-отличники съездили в Крым
Хабаровский артист Александр Сафронов получил государственную награду
Хабаровские пловцы забрали награды чемпионата и первенства ДФО
В Хабаровском крае поиски пропавших пассажиров катера не увенчались успехом
В Хабаровске 14 октября 13 домов остались без горячей воды
В Биробиджане 17 октября застопорится движение на железнодорожном переезде
«Большая вода» ушла из всех подтопленных домов в Хабаровском крае
Завод в Хабаровске сбрасывал стоки в Амур без разрешения от государства
Чиновник в Биробиджане проштрафился на строительстве ледового катка
Погода в Хабаровске на 14 октября 2019 года: днем до +5, без осадков
«Хабаровский СКА-Нефтяник» впервые в истории выходит в финал Кубка мира по бенди