СЕГОДНЯ 06:59 2019-10-14T07:32:00+03:00

В Хабаровском крае водитель с рыбой в машине ответит за браконьерство Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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В Хабаровском крае автоинспекторы остановили машину для проверки. Стандартная процедура досмотра переросла в разбирательства на уровне уголовно-процессуального кодекса. Причина тому – 25 хвостов кеты, которые катались вместе с автолюбителем в салоне машины.

- Кроме биоресурсов в автомобиле также нашли надувную лодку и рыболовную сеть. Вывод напрашивался один – мужчина незаконно добыл рыбу и потом сам решил доставить ее до места назначения. Найти нарушителя удалось, когда он ехал по автодороге Николаевск-на-Амуре – село Селихино, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В итоге в отношении 39-летнего комсомольчанина завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». За этот проступок мужчина рискует лишиться свободы на срок до пяти лет. На время расследования фигурант будет находиться на свободе под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU