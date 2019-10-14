СЕГОДНЯ 06:27 2019-10-14T07:31:06+03:00

Под Хабаровском из искореженного авто достали чудом уцелевшего водителя Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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В минувшие выходные под Хабаровском случилась жуткая авария. По предварительной информации, в ночь с 12 на 13 октября водитель машины Toyota Carina ED на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре выехал на полосу встречного движения и врезался в машину HINO.

Как сообщили в пресс- службе краевой Госавтоинспекции, происшествие случилось в районе 49 километра. В результате аварии пострадал только водитель машины Toyota Carina ED. К слову, ранее его лишили водительских прав. Сам транспорт оказался практически полностью разрушен.

Автолюбителей края убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах. Помните, из-за маленькой ошибки во время управления транспортом могут пострадать другие люди, случайно оказавшиеся рядом. Пожалуйста, уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU