СЕГОДНЯ 07:23 2019-10-14T07:29:31+03:00

В Биробиджане до конца года откроют детский технопарк Фото: Правительство ЕАО

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В Биробиджане вскоре появится свой детский технопарк. Проект сейчас находится на стадии строительства здания центра технического творчества. Сейчас на площадке полным ходом идут ремонтные работы, специалисты занимаются отделкой стен, прокладывают сети. Реализацию проекта планируют завершить до конца текущего года.

- По задумке авторов, кванториум будет представлять собой шесть зон, предназначенных для определенного вида деятельности. Так, в центре будут обучать ребят, например, технологии виртуальной реальности, моделированию, робототехнике. Для этих целей уже закупили необходимое оборудование, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

На создание технопарка потратили больше 72 миллионов рублей. Ожидается, что в центре смогут заниматься до тысячи детей. Заниматься с ними будут педагоги, прошедшие дополнительную квалификационную подготовку по инновационным направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU