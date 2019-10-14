В Тугуро-Чумиканском районе депутаты-самовыдвиженцы притеснили партийных
В Тугуро-Чумиканском районе подвели итоги выборов, которые прошли 13 октября. По предварительной информации, среди народных избранников 13 депутатов-самовыдвиженцев и только два представителя партии «Единая Россия».
Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, на 15 мандатов представительного органа муниципального района претендовали 26 кандидатов. При этом 24 из них были самовыдвиженцами. Отметим, что из представителей партии Николай Анатольевич Матвеев и Нелли Александровна Василец.
К слову, с 3 октября 2019 года досрочное голосование прошло в помещении избирательной комиссии муниципального района, а с 10 по 12 октября 2019 года досрочное - в помещениях участковых избирательных комиссий района.
- Возможность проголосовать досрочно представили только избирателям, проживающим в пределах территории избирательного участка, - прокомментировали в пресс-службе Избирательной комиссии Хабаровского края.
ИСТОЧНИК KP.RU