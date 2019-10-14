2019-10-14T08:27:09+03:00
Общество

В Тугуро-Чумиканском районе депутаты-самовыдвиженцы притеснили партийных

Досрочные выборы прошли 13 октября
Ольга КИВА
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В Тугуро-Чумиканском районе депутаты-самовыдвиженцы притеснили партийныхВ Тугуро-Чумиканском районе депутаты-самовыдвиженцы притеснили партийныхФото: Избирательная комиссия Хабаровского края
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В Тугуро-Чумиканском районе подвели итоги выборов, которые прошли 13 октября. По предварительной информации, среди народных избранников 13 депутатов-самовыдвиженцев и только два представителя партии «Единая Россия».

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, на 15 мандатов представительного органа муниципального района претендовали 26 кандидатов. При этом 24 из них были самовыдвиженцами. Отметим, что из представителей партии Николай Анатольевич Матвеев и Нелли Александровна Василец.

К слову, с 3 октября 2019 года досрочное голосование прошло в помещении избирательной комиссии муниципального района, а с 10 по 12 октября 2019 года досрочное - в помещениях участковых избирательных комиссий района.

- Возможность проголосовать досрочно представили только избирателям, проживающим в пределах территории избирательного участка, - прокомментировали в пресс-службе Избирательной комиссии Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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