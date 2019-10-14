2019-10-14T08:22:05+03:00
Общество

Хабаровских юнармейцев мобилизировали ради кубков, медалей и дипломов

Ради призов ребята стреляли из лука и покоряли скалодром
Ольга КИВА
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Хабаровских юнармейцев мобилизировали ради кубков, медалей и дипломовХабаровских юнармейцев мобилизировали ради кубков, медалей и дипломовФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Хабаровские юнармейцы стали участниками районного фестиваля военно- прикладных видов спорта «Мобилизация». Мероприятие прошло на базе центра активного отдыха «Амур» в селе Воронежское. Для ребят подготовили насыщенную программу, в которую включили лучный бой, лазертаг, стрельбу из пневматической винтовки. Также представители патриотического движения попробовали свои силы на скалодроме и веревочном парке.

Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, юнармейцы показали отличную командную работу во время состязаний с говорящим названием. К слову, выполненные задания оценивались именно в командном зачете.

Среди победителей команда «Истоки» школы №162 из Хабаровска и две команды из села Мичуринское. Отличившихся участников отметили призами. Победителей наградили кубками, медалями и дипломами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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