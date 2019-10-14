2019-10-14T09:08:44+03:00
Общество

Хабаровчанин вернулся из ЕАО с мешком незаконного удовольствия

Доехать до дома ему не удалось из-за автоинспекторов, обнаруживших 11 килограммов марихуаны
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанин вернулся из ЕАО с мешком незаконного удовольствияХабаровчанин вернулся из ЕАО с мешком незаконного удовольствияФото: Олег ЗОЛОТО
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Хабаровчанин съездил в Еврейскую автономию за «удовольствием», однако довести до дома его не удалось. По дороге машину парня остановили автоинспекторы, которые и обнаружили во время досмотра 11 килограммов специфической растительной массы.

- Экспертиза показала, что найденное вещество - это марихуана. Траву 21-летний фигурант разложил в мешок и алюминиевый бидон. Позже задержанный признался, что ехал из Еврейской автономной области и по дороге нарвал запрещенное растение, в дальнейшем хотел употребить его сам, - прокомментировали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении жителя Хабаровска возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение и перевозка растений». За этот проступок предусмотрено максимально возможное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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