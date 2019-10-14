Девушка в Хабаровском крае совладала с чиновниками из министерства ЖКХ

СЕГОДНЯ 09:22 2019-10-14T09:22:50+03:00

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Жительница Советско-Гаванского решила проблему с нарушением жилищных прав, но сразу у нее это не получилось. Девушка сначала обратилась в краевое министерство ЖХК с целью встать на учет в качестве нуждающейся в жилье. Однако в ведомстве она получила отказ, после чего обратилась в прокуратуру.

- По ее заявлению провели проверку и выяснили, в несовершеннолетнем возрасте девушка осталась без попечения родителей. При передаче девочки под опеку местная администрация закрепила за ней жилое помещение в квартире, где она проживала с родителями и бабушкой, являвшейся нанимателем, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Заявительница собрала необходимые документы и отправилась в министерство, чтобы установить факт невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении. Она получила отказ, который в ведомстве объяснили отсутствием договора социального найма на квартиру, в которой остались проживать ее лишенные родительских прав родители.

В итоге действия сотрудников министерства признали незаконными, а жилищные права девушки стали отстаивать в суде. Служители Фемиды приняли сторону истицы и признали распоряжение министерства об отказе в рассмотрении вопроса о невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении незаконным.

ИСТОЧНИК KP.RU