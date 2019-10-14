СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-14T09:51:57+03:00

В Комсомольске расскажут о жилье для молодых семей по телефону «горячей линии» Фото: Анастасия ОСИПОВА

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В Комсомольске-на-Амуре проведут телефонную «горячую линию» на тему жилья для молодых семей. Отвечать на вопросы горожан будут специалисты отдела по молодежной политике городской администрации. Получить консультацию приглашают всех желающих в среду, 16 октября, с 14:00 до 18:00.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, специалисты подробно расскажут о реализации мероприятий в рамках программ «Обеспечение жильем молодых семей». Речь идет о консультациях насчет того, как стать участником этой программы, на какие прерогативы можно будет рассчитывать и в какие сроки. Также горожанам расскажут какие документы нужно оформить и куда обращаться для этого.

Звонки от населения будут принимать по телефону 52-29-89. Желающие смогут подробнее узнать о реализации молодежной политики в Комсомольске-на-Амуре по телефону 52-29-14.

ИСТОЧНИК KP.RU