В Комсомольске расскажут о жилье для молодых семей по телефону «горячей линии»
В Комсомольске-на-Амуре проведут телефонную «горячую линию» на тему жилья для молодых семей. Отвечать на вопросы горожан будут специалисты отдела по молодежной политике городской администрации. Получить консультацию приглашают всех желающих в среду, 16 октября, с 14:00 до 18:00.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, специалисты подробно расскажут о реализации мероприятий в рамках программ «Обеспечение жильем молодых семей». Речь идет о консультациях насчет того, как стать участником этой программы, на какие прерогативы можно будет рассчитывать и в какие сроки. Также горожанам расскажут какие документы нужно оформить и куда обращаться для этого.
Звонки от населения будут принимать по телефону 52-29-89. Желающие смогут подробнее узнать о реализации молодежной политики в Комсомольске-на-Амуре по телефону 52-29-14.
ИСТОЧНИК KP.RU