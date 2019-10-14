В Комсомольске «Руму» и «Факел» передумали приватизировать

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-14T10:23:25+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре передумали приватизировать муниципальные предприятия «Рума» и «Факел». Решение по этому вопросу принял Александр Жорник, новый глава города Юности. Он объяснил, что проанализировал работу предприятий, оценил их перспективы и потенциал. По итогу проделанной работы стало ясно, что оба предприятия останутся городскими.

При принятии решения Александр Жорник также учел мнение представителей комитета по управлению имуществом, руководителей предприятий. Сначала отменили торги, на которых предполагалась продажа акций «Румы», а потом исключат «Руму» и «Факел» из прогнозного плана приватизации. При этом градоначальник готов к тому, что придется корректировать программу их развития.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, если коммерческие банки запросят гарантийные письма от городски властей о том, что на инвестиционный период собственник акций не сменится и предприятия не будут проданы. Документы в мэрии предоставят.

ИСТОЧНИК KP.RU