2019-10-14T11:04:19+03:00
Общество

Амур в Хабаровском крае ниже отметок опасного явления

Гидрологи сообщили, что паводок покинул территорию региона
Ольга КИВА
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Амур в Хабаровском крае ниже отметок опасного явленияАмур в Хабаровском крае ниже отметок опасного явленияФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае Амур опустился ниже отметок опасного явления. Это значит, что паводок окончательно покинул территорию региона. Об этом сообщили гидрологи.

Как отметили в Хабаровском гидрометцентре, в ближайшее время уровни воды на реке Амур и дальше будут снижаться. На сегодняшний день у Хабаровска река на отметке в 209 сантиметров, а у Комсомольска-на-Амуре - в 476 сантиметров. У Николаевска-на-Амуре река держится на отметке 210 сантиметров.

Ранее сообщалось, что «большая вода» полностью ушла из жилых домов. Последние семь построек, которые стихия оставила в покое находятся в поселке Хорпинский в Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, в регионе продолжаются выплаты пострадавшим при наводнении. На утро понедельника 14 октября компенсации получили больше 21 тысячи граждан, сумма в общей сложности составила 260,9 миллионов рублей. Подтопленцам также оказывают бесплатную юридическую помощь. Чтобы получить консультацию, пожалуйста, обратитесь в филиалы краевого бюро, расположенные в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, Амурске, Ванино и Николаевске-на-Амуре. Записаться к юристам можно по единому номеру 8-800-100-42-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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