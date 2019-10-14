2019-10-14T11:48:32+03:00
Общество

Штормовое предупреждение 15 октября: на севере Хабаровского края будет сильный ветер

Непогода охватит Николаевский, Ульчский и Охотский районы
Ольга КИВА
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Штормовое предупреждение 15 октября: на севере Хабаровского края будет сильный ветерШтормовое предупреждение 15 октября: на севере Хабаровского края будет сильный ветерФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На севере Хабаровского края 15 октября ожидается ухудшение погодных условий. По информации, предоставленной в Дальневосточном УГМС, непогода охватит Николаевский, Ульчский и Охотский районы. Согласно прогнозам будет сильный ветер, скорость которого может достигать 15-20 метров в секунду.

В пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю отмечают, что в период непогоды могут возникать аварийные ситуации на объектах ТЭК и ЖКХ. Из-за сильных порывов ветра возможны повреждения слабо закрепленных конструкций, обрывы и перехлесты на линиях электропередачи и связи, падение деревьев.

Жителей указанных районов убедительно просят быть предельно внимательными во время непогоды. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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