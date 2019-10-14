«Пенсионные» мошенники придумали новый способ выкачивать деньги у хабаровчан
Жителей Хабаровского края предупреждают о новом виде мошенничества. Авторы этой схемы аферисты, наживающиеся на обмане за счет пенсионных накоплений. Так, в интернете сейчас можно найти массу сайтов, предлагающих при помощи использования номера СНИЛС и паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов».
- Люди без тени сомнения вводят данные на сайте, видят якобы положенные к выплате денежные суммы, а затем, следуя инструкциям, оплачивают доступ к базам данных частных страховщиков. В качестве стимула мошенники обещают моментальный перевод денег на счет клиента, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
Жителей края убедительно просят не реагировать на подобные ресурсы. Пожалуйста, не сообщайте незнакомым лицам свои паспортные данные и данные СНИЛС, не подписывайте документы, суть которых не ясна, избегайте общения с незнакомцами, которые устраивают поквартирный обход и беседуют на предмет пенсионных накоплений. Эти люди также могут представляться сотрудниками пенсионного фонда. Помните, вопросы относительно пенсионных накоплений решаются только в Пенсионном фонде при личном обращении.
Жителей края также убедительно просят довести информацию до пожилых людей, которые не пользуются интернетом и не прочтут этот текст. Они могут стать легкой добычей аферистов.
ИСТОЧНИК KP.RU