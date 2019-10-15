Погода в Хабаровске на 15 октября 2019 года: днем до +10, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +8+10.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +8+10.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -4-6, днем +8+10.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +9+11.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +5+7.
В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +4+6.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер до 17 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +5+7.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +1-1.
ИСТОЧНИК KP.RU