СЕГОДНЯ 01:03 2019-10-15T01:03:34+03:00

Погода в Хабаровске на 15 октября 2019 года: днем до +10, без осадков Фото: Алексей ФОКИН

На севере Хабаровского края ожидаются сильный ветер

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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +8+10.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +8+10.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -4-6, днем +8+10.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +9+11.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +5+7.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +4+6.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер до 17 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +5+7.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +1-1.

ИСТОЧНИК KP.RU