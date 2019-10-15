Европейское королевство ищет перспективы в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 01:30 2019-10-15T01:30:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровский край с деловым визитом прибыл чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгия в РФ Жан -Артур Режибо. Иностранный гость уже встретился с губернатором края и обсудил перспективы развития сотрудничества. В планах высокого гостя осмотреться не только на Дальнем Востоке, но и в центральных регионах страны.

- Господин Режибо заинтересован в оценке возможности развития сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. Губернатор Хабаровского края рассказал о сбалансированности экономики региона, о направлениях работы в области сельского хозяйства, судо- и авиастроения, лесопереработки и добычи полезных ископаемых, - рассказали в пресс- службе краевого правительства.

Посол королевства подчеркнул, что его страна заинтересована в расширении возможностей для бельгийских предприятий. Но для этого нужно узнать Россию, понять, как в дальнейшем развивать отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU