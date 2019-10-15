2019-10-15T02:01:14+03:00
Общество

В Хабаровске из Иркутской области принимают благодарности за помощь при наводнении

Письмо прислали на имя мэра города
Ольга КИВА
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В Хабаровске из Иркутской области принимают благодарности за помощь при наводненииВ Хабаровске из Иркутской области принимают благодарности за помощь при наводненииФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске принимают слова благодарности от жителей Иркутской области за поддержку и оказанную помощь. Послание направили на имя мэра города Сергея Кравчука. Отправитель сообщения - председатель Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, мэр города Черемхово Вадим Семенов.

Как отметили в пресс-службе администрации Хабаровска, в послании слова благодарности адресованы всем жителям краевой столицы, которые не остались в стороне от беды и оказывали посильную помощь - сотрудникам мэрии, руководителям организаций, горожанам. Напомним, пожертвования для подтопленцев собирали и в виде вещей, и в виде денег.

«Мы тронуты широтой души людей, отозвавшихся на нашу беду. Перечисленные средства – это не только материальная ценность, это проявление единства всего народа. Желаем хабаровчанам здоровья, благополучия и процветания!» - говорится в присланном сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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