2019-10-15T04:40:03+03:00
Общество

К середине октября от дамб в Хабаровске почти ничего не останется

Часть песка оставят в районе затона для будущего батопорта
Ольга КИВА
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К середине октября от дамб в Хабаровске почти ничего не останетсяК середине октября от дамб в Хабаровске почти ничего не останетсяФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске заканчивают демонтаж дамб, которые возводили на время паводка. Подрядчики уже почти справились с гидросооружением в районе затона. Работы начались в прошлый четверг. Закончить их планируют до середины октября.

- Оперативность нужна в связи с необходимостью провести техническое обслуживание судов на базе РЭБ флота и подготовить их к будущей навигации. При этом часть песка оставили, он пригодится для будущего батопорта, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что сегодня, 15 октября, на судостроительном заводе запустят систему батопорта. В случае наводнения город защитит механический затвор, строить гидросооружения надобности не будет. Напомним, что всего в краевой столице построили пять дамб. Они располагались на улицах Штормовая, Вилюйская, Богачева, в районе затона и на стадионе имени Ленина. На сегодняшний день гидрозащитное сооружение в районе стадиона имени Ленина также демонтируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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