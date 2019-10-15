СЕГОДНЯ 03:25 2019-10-15T04:40:03+03:00

К середине октября от дамб в Хабаровске почти ничего не останется Фото: Администрация Хабаровска

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске заканчивают демонтаж дамб, которые возводили на время паводка. Подрядчики уже почти справились с гидросооружением в районе затона. Работы начались в прошлый четверг. Закончить их планируют до середины октября.

- Оперативность нужна в связи с необходимостью провести техническое обслуживание судов на базе РЭБ флота и подготовить их к будущей навигации. При этом часть песка оставили, он пригодится для будущего батопорта, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что сегодня, 15 октября, на судостроительном заводе запустят систему батопорта. В случае наводнения город защитит механический затвор, строить гидросооружения надобности не будет. Напомним, что всего в краевой столице построили пять дамб. Они располагались на улицах Штормовая, Вилюйская, Богачева, в районе затона и на стадионе имени Ленина. На сегодняшний день гидрозащитное сооружение в районе стадиона имени Ленина также демонтируется.

ИСТОЧНИК KP.RU