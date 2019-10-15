Из школы в Еврейской автономии срочно эвакуировали всех детей и педагогов
В селе Пашково в Еврейской автономии из школы экстренно эвакуировали всех детей и педагогов. Однако повода для паники нет, это была учебная тревога. В здании учебного заведения прошла плановая тренировка по спасению людей на случай возгорания в месте массового пребывания людей.
- По прибытии на место условного происшествия огнеборцы приняли сообщение от директора школы о том, что все дети и взрослые вышли из здания, внутри никого нет. Дальше пожарные развернули рукавную линию, надели аппараты газодымозащиты и прошли к очагу возгорания. По легенде пламя разыгралось в подвальном помещении. После этого был отбой учениям, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.
После учений ребята смогли пообщаться с пожарными, задать им вопросы и узнать о том, как вести себя в случае пожара, на какие номера звонить в экстренной ситуации. В закреплении навыков безопасного поведения мальчишкам и девчонкам показали обучающий видеофильм.
ИСТОЧНИК KP.RU