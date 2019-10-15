Инспектора охраны труда в Комсомольске осудят за идею заработка

СЕГОДНЯ 04:27 2019-10-15T04:27:25+03:00

По версии следствия, женщина присвоила больше 90 тысяч рублей

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В Комсомольске-на-Амуре ждет суда бывшая работница железнодорожного предприятия. По версии следствия, 37-летняя женщина присвоила больше 90 тысяч рублей. Деньги она вывела за счет договоров на выполнение клининговых услуг по обслуживанию локомотивов.

- Документы были подложные. Фигурантка вносила персональные данные, а также реквизиты банковских счетов подставных лиц. На них и перечислялись денежные средства, полученные за якобы выполненные работы. В дальнейшем обвиняемая обналичивала похищенные деньги через банкоматы, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

За время следствия выяснили, что инспектор причастна к шести эпизодам. В отношении нее возбудили уголовное дело, расследование которого уже закончилось. Материалы находятся в суд на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU