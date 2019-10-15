В Хабаровском крае разослали почти 600 тысяч весточек из налоговой
В Хабаровском крае разослали почти 600 тысяч квитанций об оплате налогов за 2018 год. Как отметили в региональном управлении ФНС России, 115 тысяч уведомлений выгрузили в электронном виде в личные кабинеты налогоплательщиков, остальные направлены по почте заказными письмами.
Отметим, что в этом году в реквизитах квитанции появилось налоговое уведомление. Отдельные квитанции больше не направляют. Это сделали, чтобы свести к минимуму риски оплаты недостоверных квитанций, которые могут оказаться в почтовом ящике и внешне очень походить на официальный документ. Подробности о содержании налоговых уведомлений опубликованы на официальном сайте ФНС.
Напомним, налоги нужно оплатить не позднее 2 декабря 2019 года. Также для жителей региона в налоговых инспекциях края 25 октября проведут день открытых дверей. Обратиться к специалистам и получить от них ответы можно будет с 9:00 до 20:00. При себе нужно иметь паспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU