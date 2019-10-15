Хабаровский край на третьем месте в России по поддержке социального бизнеса

СЕГОДНЯ 05:29 2019-10-15T06:19:28+03:00

Регион также вошел в топ-10 по показателю «Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих муниципальные программы по поддержке СОНКО»

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Хабаровский край по итогам работы в 2018 году стал лидером в области реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства. Во Всероссийском рейтинге регион занял третье место. Список составляли в Министерстве экономического развития России совместно с Агентством стратегических инициатив.

- Для исследования в расчет принимают 10 показателей. В каждом из них эксперты распределяют субъекты по группам. Среди них регионы-лидеры, регионы-кандидаты на лидерство, регионы со средним уровнем, делающие первые шаги к успеху, и с наибольшим потенциалом к росту, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что регион вошел в ТОП-10 по показателю «Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих муниципальные программы по поддержке СОНКО». Также на шестом месте край оказался в категории «Удельный вес численности детей частных образовательных организаций, осуществляющих деятельность по программам дошкольного образования».

ИСТОЧНИК KP.RU