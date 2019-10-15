В Хабаровском крае нашли пропавшую 16-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 05:55 2019-10-15T06:18:29+03:00

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В Хабаровском крае нашлась 16-летняя жительница села, которая пропала 1 октября. Предварительно было известно, что подросток ушла из дома и пропала. «Потеряшку» все-же удалось найти, она жива и здорова. Дальше с юной сельчанкой начали работать следователи.

- По данному факту исчезновения девушки незамедлительно возбудили уголовное дело. На месте работала следственно-оперативная группа, в составе которой были опытные следователи и сотрудники уголовного розыска. К поиску привлекались сотрудники правоохранительных органов и МЧС, - прокомментировали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Представителям закона нужно восстановить всю картину произошедшего, выяснить обстоятельства, при которых девочка пропала. По итогу расследования правоохранители примут решение, как поступить дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU