В Хабаровском крае нашли пропавшую 16-летнюю девочку
В Хабаровском крае нашлась 16-летняя жительница села, которая пропала 1 октября. Предварительно было известно, что подросток ушла из дома и пропала. «Потеряшку» все-же удалось найти, она жива и здорова. Дальше с юной сельчанкой начали работать следователи.
- По данному факту исчезновения девушки незамедлительно возбудили уголовное дело. На месте работала следственно-оперативная группа, в составе которой были опытные следователи и сотрудники уголовного розыска. К поиску привлекались сотрудники правоохранительных органов и МЧС, - прокомментировали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Представителям закона нужно восстановить всю картину произошедшего, выяснить обстоятельства, при которых девочка пропала. По итогу расследования правоохранители примут решение, как поступить дальше.
ИСТОЧНИК KP.RU