В Хабаровском крае увеличатся выплаты на первенцев в 2020 году

СЕГОДНЯ 06:36 2019-10-15T06:48:44+03:00

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В Хабаровском крае в 2020 году увеличат размер выплаты на первенцев. Так, сумма будет равна 15 тысячам 181 рублю вместо 14 тысяч 51 рубля. Увеличение эксперты связывают с повышением прожиточного минимума за второй квартал.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, выплаты на первенцев будут выплачивать на детей по достижении трехлетнего возраста. Сейчас деньги получают родители, чьи дети не достигли возраста полутора лет. На пособие могут претендовать семьи, доход которых будет ниже двукратной величины прожиточного минимума, то есть ниже 30520 рублей на одного члена семьи.

Отметим также, что родителям, чьи дети уже достигли возраста полутора лет, также нужно будет обратиться в январе 2020 года в центры соцподдержки или в МФЦ. Мамам и папам надо подать заявления и документы на назначение выплаты до достижения ребенком возраста трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU