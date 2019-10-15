Аварийные дома под снос собирались капитально отремонтировать в ЕАО

СЕГОДНЯ 07:00 2019-10-15T07:00:42+03:00

Такое мнение сложилось у проверяющих при проверке исполнения региональной программы

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В Биробиджане в списке домов, где нужно провести капитальный ремонт, каким-то образом оказались постройки, подлежащие сносу. Серьезный недочет обнаружили во время проверки исполнения региональной программы, рассчитанной на период 2014-2043 годы.

- Установили, что в нарушение требований Жилищного кодекса Российской Федерации из перечня многоквартиников не исключили дома, расположенные на улицах Фурманова 3а, Школьной 16, Московской 19. Ранее эти постройки межведомственная комиссия мэрии областной столицы признала аварийными и подлежащими сносу, - прокомментировали в пресс- службе областной прокуратуры.

Прокурор области внес в региональное правительство представление об устранении нарушений закона. На сегодняшний день требования этого документа удовлетворены. Жилые дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, из региональной программы исключили.

ИСТОЧНИК KP.RU