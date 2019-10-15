2019-10-15T07:57:20+03:00
Общество

В Хабаровске школьники и студенты выяснят, кто лучший в кибербезопасности

Соревнования BlackMirrorCTF-2019 устроят уже этой осенью
Ольга КИВА
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В Хабаровске школьники и студенты выяснят, кто лучший в кибербезопасностиВ Хабаровске школьники и студенты выяснят, кто лучший в кибербезопасностиФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Хабаровске пройдут соревнования по информационной безопасности BlackMirrorCTF -2019. Событие, посвященное кибербезопасности, решили устроить уже этой осенью. Среди участников будут школьники и студенты со всей страны.

- Тем, кто хочет участвовать в этом мероприятии, нужно объединиться в команды не более чем из пяти человек. Также предварительно надо отправить заявку на участие, заполнив специальную форму регистрации на официальном сайте сообщества FarEastCTF, - рассказали в краевом министерстве информационных технологий и связи.

Состязания пройдут в два тура. Сначала будет онлайн-этап с 19 октября по 25 октября, потом основной тур 2 ноября. К слову, в этом году будут действовать новые правила. Например, введут внутреннюю валюту, за которую можно купить подсказки для заданий или полное его решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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