2019-10-15T07:55:35+03:00
Общество

У кладбища в Биробиджане появится электронная версия

В сервисе легко можно будет найти нужное захоронение, чтобы быстрее отыскать его на погосте
Александр ШТААЛЬ
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У кладбища в Биробиджане появится электронная версияУ кладбища в Биробиджане появится электронная версияФото: администрация Биробиджана
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На кладбище Биробиджана, где покоится 41 тысяча горожан, наводят порядок и проводят инвентаризацию. Эту работу выполняет новое муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная служба по похоронному делу».

Как отметили в пресс-службе городской администрации, весной этого год с территории погоста вывезли большой объем мусора. В планах уточнить границы земельного участка, его ограждение. Еще одна масштабная задача – создание электронной карты всех захоронений. Новшество на кладбище поможет тем, кто собирается найти могилы близких, быстро определиться с местом расположения захоронения

Также в следующем году собираются отремонтировать дорогу, ведущую к кладбищу. Дальше будут рассматривать вопрос и о транспортном сообщении. Нужен ли городу новый погост, станет ясно только после проведения инвентаризации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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