Пауэрлифтер из ЕАО установил рекорд мира, подняв 310 килограммов

СЕГОДНЯ 08:27 2019-10-15T08:27:20+03:00

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Спортсмен из Еврейской автономии установил новый рекорд мира. Максим Ведищев занимается пауэрлифитингом, участвует в различных соревнованиях. Одним из состязаний был открытый кубок мира по пауэрлифтингу, который прошел в Благовещенске с 3 по 6 октября. Там –то спортсмен и показал высший класс, подняв 310 килограммов.

В сообщении, опубликованном на странице Облученского района в социальной сети, говорится, что Максим возглавлял команду спортивного клуба «Атлант» из Облучья. Вместе с ним выступали Эдуард Долгополов, Егор Булычев, Игорь Поджидаев и Григорий Гусев.

Первые места заняли Эдуард Долгополов в своей возрастной категории и в открытой категории с результатом 230 килограммов, Егор Булычев выполнил норматив мастера спорта с результатом 220 килограммов, Игорь Поджидаев в своей возрастной категории выполнил норматив КМС с результатом 160 килограммов, Григорий Гусев в своей возрастной и весовой категории выполнил норматив мастера спорта с результатом 215 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU