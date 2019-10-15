2019-10-15T10:06:41+03:00
Звезды

По Хабаровскому краю начнут колесить «Дома культуры»

Для начала культурные центры направят в Комсомольский и Николаевский районы
Ольга КИВА
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По Хабаровскому краю начнут колесить «Дома культуры» ФОТО: Министерство культуры Хабаровского краяПо Хабаровскому краю начнут колесить «Дома культуры» ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края
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В Хабаровском крае начнут курсировать «Дома культуры на колесах». Передвижные культурные центры сначала направят в Комсомольский и Николаевский районы. Об этом сообщают в краевом министерстве культуры.

Для реализации этого проекта в краевую столицу уже доставили из Нижнего Новгорода три передвижных многофункциональных культурных центра. Автоклубы, выполненные на базе Ford, предназначены для населенных пунктов, в которых нет учреждений культуры.

С помощью поступивших машин можно будет организовать библиотечное обслуживание и познавательный досуг для детей. Базовый комплект техники включает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. Также можно будет устраивать интернет-трансляции, консультировать сотрудников социальной защиты, медицинских и других учреждений. В планах организовать доставку еще шести аналогичных центров, которые в дальнейшем будут курсировать по Верхнебуреинскому, Вяземскому, Ванинскому, Солнечному и Охотскому районам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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