Молодым специалистам в Хабаровском крае после защиты диплома придется подтверждать квалификацию

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-15T10:28:27+03:00

Проверку будут проводить в рамках соглашения, заключенного между краевым министерством образования и Дальневосточным центром оценки квалификации

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В Хабаровском крае главы министерства образования и Дальневосточного центра оценки квалификации подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этого документа молодым специалистам после окончания учебного заведения придется подтверждать свою квалификацию. Документ стороны подписали во время четвертого Дальневосточного форума предпринимателей, который прошел в Хабаровске с 10 по 12 октября.

Напомним, Центр оценки квалификации создали этим летом с целью объективно оценивать уровень подготовки работников, утверждать или опровергать их соответствие профессиональным стандартам.

Как отметили в краевом министерстве образования, в ведомстве собираются информировать о работе нового центра самих студентов и работодателей. Последним тогда не придется волноваться о том, правильно ли они выбрали того или иного человека на определенное рабочее место.

ИСТОЧНИК KP.RU