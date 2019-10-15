Молодым специалистам в Хабаровском крае после защиты диплома придется подтверждать квалификацию
В Хабаровском крае главы министерства образования и Дальневосточного центра оценки квалификации подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этого документа молодым специалистам после окончания учебного заведения придется подтверждать свою квалификацию. Документ стороны подписали во время четвертого Дальневосточного форума предпринимателей, который прошел в Хабаровске с 10 по 12 октября.
Напомним, Центр оценки квалификации создали этим летом с целью объективно оценивать уровень подготовки работников, утверждать или опровергать их соответствие профессиональным стандартам.
Как отметили в краевом министерстве образования, в ведомстве собираются информировать о работе нового центра самих студентов и работодателей. Последним тогда не придется волноваться о том, правильно ли они выбрали того или иного человека на определенное рабочее место.
ИСТОЧНИК KP.RU