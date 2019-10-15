2019-10-15T11:00:58+03:00
Происшествия

Поход на рынок стал последним делом свободного хабаровчанина

Мужчину задержали в поличным в момент карманной кражи
Александр ШТААЛЬ
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Поход на рынок стал последним делом свободного хабаровчанинаПоход на рынок стал последним делом свободного хабаровчанинаФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Хабаровска пошел на рынок, но не с целью что-нибудь купить, а у кого-нибудь что-нибудь забрать. В итоге мужчина сподобился и залез в чужой карман, откуда вытащил сотовый телефон. К счастью хозяина имущества, полицейские оказались рядом и смогли помочь.

- Похищенный гаджет нашли у фигуранта во время обыска. Позже выяснилось, что ранее нарушитель уже был судим по уголовным статьям. Из мест лишения свободы он освободился этим летом. Однако вести порядочный образ жизни он не собирался и промышлял более привычным ремеслом, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сам подозреваемый пока будет находиться в изоляторе временного содержания до избрания меры пресечения судом. За такой проступок мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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