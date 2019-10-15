В селе Хабаровского края появилась целая «Сказочная страна»

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-15T11:27:07+03:00

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В селе Матвеевка Хабаровского района появилась целая «Сказочная страна». Проект реализовали члены Территориального общественного самоуправления с одноименным названием. Это была больше необходимость, потому что местным жителям остро не хватало территории для отдыха детей и взрослых.

Как сообщили в администрации Хабаровского района, деньги на проект появились благодаря победе во втором краевом конкурсе 2018 года. Общую стоимость задумки оценили в 916 тысяч рублей, из них более 200 тысяч рублей – это средства, собранные непосредственно гражданами.

Теперь некогда на неухоженной территории обитают сказочные герои – Лиса, Колобок и Баба Яга, а также голова из «Руслана и Людмилы», витязь с конем и другие персонажи. Для их изготовления использовали скульптурный армированный бетон, раскрашенный в яркие цвета и обработанный лаком.

ИСТОЧНИК KP.RU