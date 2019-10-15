В поселке Горького под Хабаровском 16 октября отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-15T14:19:53+03:00

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Под Хабаровском в поселке Горького планируют отключить холодную воду 16 октября. Это вынужденная мера в связи с проведением аварийных работ. В связи с этим обстоятельством местное население убедительно просят сделать запас воды.

Как сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал» Хабаровска, ремонтные работы планируют провести по адресу улица Горького, 59. Они будут длиться в период с девяти часов утра до 24:00. Отключение холодной воды может касаться всего поселка в целом.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Своевременные работы по восстановлению трубопровода - это залог бесперебойной работы системы в целом.

Отметим также, что подвоз питьевой воды будут осуществлять автоцистернами МУП города Хабаровска «Водоканал» согласно графику.

ИСТОЧНИК KP.RU