Молодежь коренных народов Хабаровского края «Встанет на крыло»

СЕГОДНЯ 01:31 2019-10-16T01:31:33+03:00

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В Хабаровском крае устраивают молодежный лагерь для молодежи из числа коренных малочисленных народов. Мероприятие под названием «Встань на крыло» стартует 18 октября, оно пройдет на территории гостиничного комплекса «Ривьера». Лагерь будет работать в течение трех дней.

- Цель этого события – помочь в сохранении культуры коренных малочисленных народов Севера, их традиционного образа жизни. Также подобные мероприятия помогают в создании условий для объединения и самореализации, раскрытия творческого и интеллектуального потенциала молодежи коренных малочисленных народов, - рассказали в краевом министерстве природных ресурсов.

Среди участников больше 100 молодых парней и девушек из Хабаровского края, Амурской области и Республики Саха (Якутия). Также в лагерь приедут общественные активисты, педагоги, работники сферы культуры и студенты. Они будут обсуждать в том числе поддержку инициатив этнической молодежи и популяризации традиционных ценностей.

ИСТОЧНИК KP.RU