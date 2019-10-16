2019-10-16T03:25:22+03:00
Общество

В Комсомольске разбирают дамбы после наводнения

Работы идут в районе Хорпинского шоссе и на улице Сторожевой
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Комсомольске разбирают дамбы после наводненияВ Комсомольске разбирают дамбы после наводненияФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения. На сегодняшний день идут работы по разбору дамб в районе Хорпинского шоссе и на улице Сторожевой в районе частного сектора микрорайона Менделеева. При этом гидросооружения вдоль береговой черты микрорайона Менделеева разбирать не планируют.

- Военные дезинфекторы продолжают обеззараживать территорию, освободившуюся от «большой воды». На сегодняшний день они обработали 44 подвала в многоквартирниках, 63 строения в микрорайоне Менделеева, 52 строения в поселке Малая Хапсоль, 131 строение в поселке Хорпинский, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Вчера, 14 октября, закрыли пункт временного размещения в ДЮЦ «Дземги», пока еще функционирует временное жилье на улице Вокзальной. Там сейчас находятся 36 человек, из которых 10 – это дети.

На сегодняшний день компенсации получили 16 тысяч 223 человека, пострадавшие от наводнения. На это израсходовали порядка 180 миллионов рублей. Выплаты продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24