2019-10-16T03:24:16+03:00
Недвижимость

На вопросы по оплате коммуналки в Хабаровском крае ответят на «горячей линии»

Получить консультацию специалистов можно будет 18 октября
Ольга КИВА
Поделиться:
На вопросы по оплате коммуналке в Хабаровском крае ответят на «горячей линии»На вопросы по оплате коммуналке в Хабаровском крае ответят на «горячей линии»Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае организуют «горячую линию» по вопросам предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. На вопросы граждан готовы ответить специалисты не только министерства социальной защиты, но и центров социальной поддержки населения.

Как отметили в краевом министерстве соцзащиты, на вопросы граждан будут отвечать в пятницу 18 октября 2019 года. Гражданам готовы разъяснить условия предоставления мер социальной поддержки и рассказать о документах, которые необходимы для этой процедуры.

Вопросы от населения будут принимать по телефонам из списка, опубликованного на сайте ведомсства. Специалисты будут работать с десяти часов утра до часу дня и с двух часов дня до пяти часов вечера.

Напомним, до 2 ноября будет работать «горячая линия» по отоплению. Горожан просят обращаться, если в квартиры не поступило тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24