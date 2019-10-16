СЕГОДНЯ 01:03 2019-10-16T01:03:24+03:00

Погода в Хабаровске на 16 октября 2019 года: днем до +9, без осадков Фото: Ольга КИВА

Осадков не будет и в столице Еврейской автономии

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В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +8+10.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +7+9.

В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью 0-2, днем +8+10.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +8+10.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +6+8.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +3+5.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный до 7-12 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +3+5.

В Охотске без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +1-3.

ИСТОЧНИК KP.RU