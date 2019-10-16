СЕГОДНЯ 03:00 2019-10-16T03:00:52+03:00

Стадион с недоделками после реконструкции обнаружили под Хабаровском ФОТО: Пресс-служба РО ОНФ по Хабаровскому краю

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В селе Тополево под Хабаровском общественники проверили стадион после реконструкции. Работы проводили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы. После инспектирования объекта пришлось сделать неприятные выводы.

- Среди нарушений несоблюдение технологии укладки покрытия дорожек, незакрепленные спортивные сооружения и отсутствие верхнего слоя почвы на футбольном поле. Письма с просьбой провести проверку фактов некачественного благоустройства уже отправили в прокуратуру и министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, - рассказали в региональном отделении Народного фронта.

При этом глава сельского поселения уже подписал акт выполненных работ. Чиновник отрицал свою вину, ссылаясь на техническое задание, предусматривающее только асфальтирование, и даже уверял, что подрядчик обязался устранить недочеты. Теперь в ситуации будут разбираться правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU