Автолюбительница в Хабаровске протаранила грузовик с прицепом

СЕГОДНЯ 03:12 2019-10-16T03:36:47+03:00

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В минувшие сутки, 15 октября, на улице Суворова в районе дома №73 иномарка врезалась в грузовой автомобиль. По предварительной информации, машина Toyota Passo двигалась со стороны Сидоренко в сторону улицы проспекта 60-летия Октября. В какой-то момент женщина, управлявшая автомобилем, не справилась с управлением и допустила наезд на припаркованный грузовик Mercedes Actros с прицепом. Водителя в этот момент в большегрузе не было.

Как сообщил информированный источник, в аварии пострадала только автолюбительница. Ее доставили в больницу с диагнозом «ушиб головного мозга с субарахноидальным кровоизлиянием». На момент аварии она была трезва. Стаж ее вождения с 2013 года.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, не забывайте, что маленькая ошибка при управлении машиной может стать большой трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU