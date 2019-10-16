2019-10-16T03:37:21+03:00
Общество

В Хабаровске тратят сэкономленное в бесснежную зиму масло на подготовку техники

В этом году к работе подготовили больше 40 машин
Ольга КИВА
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В Хабаровске тратят сэкономленное в бесснежную зиму масло на подготовку техникиВ Хабаровске тратят сэкономленное в бесснежную зиму масло на подготовку техникиФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске к предстоящей зиме подготовили 16 дорожных комбинированных машин, пять грейдеров, 17 тракторных щеток, два снегоротора и столько же бульдозеров. Также дорожники планируют задействовать 14 самосвалов.

- В рамках подготовки уже закупили реагенты и песок. С прошлого года из-за малоснежной зимы остались запасы гидравлического масла. Поэтому ремонт теперь получается делать быстрее, не дожидаясь доставки закупленных ресурсов, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

В планах дорожников решить вопросы с нехваткой рабочей силы. Сейчас есть потребность в механизаторах. Также отмечают необходимость совершенствовать ремонтную базу. Напомним, на предприятиях по благоустройству с 2016 года приобрели 19 единиц новой техники и порядка 20 единиц навесного оборудования. В планах купить еще столько же.

ИСТОЧНИК KP.RU

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