В Хабаровске тратят сэкономленное в бесснежную зиму масло на подготовку техники
В Хабаровске к предстоящей зиме подготовили 16 дорожных комбинированных машин, пять грейдеров, 17 тракторных щеток, два снегоротора и столько же бульдозеров. Также дорожники планируют задействовать 14 самосвалов.
- В рамках подготовки уже закупили реагенты и песок. С прошлого года из-за малоснежной зимы остались запасы гидравлического масла. Поэтому ремонт теперь получается делать быстрее, не дожидаясь доставки закупленных ресурсов, - рассказали в пресс- службе городской администрации.
В планах дорожников решить вопросы с нехваткой рабочей силы. Сейчас есть потребность в механизаторах. Также отмечают необходимость совершенствовать ремонтную базу. Напомним, на предприятиях по благоустройству с 2016 года приобрели 19 единиц новой техники и порядка 20 единиц навесного оборудования. В планах купить еще столько же.
ИСТОЧНИК KP.RU