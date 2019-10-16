2019-10-16T04:45:48+03:00
Общество

В Хабаровском крае спасли двух Робинзонов поневоле

Мужчины вынуждены были «припарковаться» у ближайшего острова, когда у них закончился бензин
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае спасли двух Робинзонов поневолеВ Хабаровском крае спасли двух Робинзонов поневолеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае накануне, 14 октября, с одного из островов на реке Амур эвакуировали двух мужчин. Робинзоны поневоле отправились на моторной лодке за рыбой, но в пути у них закончился бензин. Рыбаки догребли на судне до суши и позвонили в спасательную службу.

- На «сигнал» отправился экипаж катера БЛ-820 Специализированной пожарно-спасательной части. Погода, к сожалению, была очень неблагоприятной, но спасатели смогли добраться до рыбаков, которые ждали подмоги в районе острова Оборский, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Рыбаков на лодке отбуксировали на лодочную станцию №16 у села Мичуринское. Отметим, что это уже не первый случай за последний месяц, когда рыбаков приходится спасать из-за неисправности транспортных средств. Жителям края напоминают, в центральных и северных районах уже начинается ледообразование на водоемах. Поэтому движение для лодок закрывается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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