2019-10-16T06:25:55+03:00
Общество

Ранний ледостав начался на одной из рек Хабаровского края

А на реке Мая в Аяно-Майском районе лед уже идет
Ольга КИВА
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Ранний ледоход начался на одной из рек Хабаровского краяРанний ледоход начался на одной из рек Хабаровского краяФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Хабаровском крае на реке Тырма в Верхнебуреинском районе начался ледоход. Специалисты отмечают, что этот процесс начался на восемь дней раньше ожидаемого срока. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Отметим также, что на реке Мая у села Аим в Аяно-Майском районе ледоход продолжается. На других реках льда нет.

По оперативной информации на 16 октября, за минувшие сутки экстренных ситуаций на территории Хабаровского края не зафиксировали. На сегодняшний день продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации по паводкам. Ранее сообщалось, что большая вода покинула все жилые дома в регионе.

По данным краевого управления лесами, на территории региона зафиксировали три природных пожара в Верхнебуреинском, имени Лазо и Николаевском районах. Пламя разгулялось на территории общей площадью в 3,3 гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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