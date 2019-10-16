Хабаровск закрыли новым понтоном-батопортом

СЕГОДНЯ 04:29 2019-10-16T04:29:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске в торжественной обстановке спустили на воду новый понтон-батопорт. Теперь это сооружение будет защищать город в случае очередного паводка. Принцип устройства довольно прост - батопорт заполняется водой, садясь на дно дока и прижимаясь специальными выступами к углублениям в стенках и на дне дока. Затвор работает в режиме буксируемой баржи.

- Толчком для создания этого сооружения стало наводнение 2013 года. В этом году река поднялась выше шести метров. Под удар стихии попал Индустриальный район, где живут 230 тысяч человек, ранее территорию от воды защищали исключительно с помощью насыпных дамб, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что батопорт может работать в качестве баржи и перевозить грузы по Амуру. Заказ полностью выполнили хабаровские корабелы.

ИСТОЧНИК KP.RU