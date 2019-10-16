2019-10-16T08:09:46+03:00
Общество

Новые переселенцы-соотечественники в ЕАО получат выплаты

Семьи прибыли в регион из Таджикистана, Азербайджана и Украины
Ольга КИВА
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Новые переселенцы-соотечественники в ЕАО получат выплатыНовые переселенцы-соотечественники в ЕАО получат выплатыФото: Правительство ЕАО
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В Еврейскую автономию прибыли новые участники программы по переселению соотечественников. Им уже вручили свидетельства, подтверждающие их статус. Как отметили в пресс- службе областного правительства, приезжие в основном из Таджикистана, Азербайджана и Украины. Жить в регионе они будут вместе с семьями.

Сами переселенцы уже поделились своими планами на жизнь в области. Местные власти пожелали им удачи и отметили, что участникам программы также полагается единовременная денежная выплата.

В региональном правительстве считают, что программа по переселению - это очень полезная задумка. Благодаря ей можно будет ликвидировать дефицит кадров в различных сферах деятельности. Напомним, переселению соотечественников из-за рубежа на Дальний Восток России уделяют особое внимание, оказывают помощь тем, кто желает сменить место жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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