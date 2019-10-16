Поголовье рогатого скота увеличат в Хабаровском крае за счет господдержки

СЕГОДНЯ 05:35 2019-10-16T08:08:40+03:00

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В Хабаровском крае планируют увеличить поголовье рогатого скота за счет господдержки. По прогнозам министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозпроизводители до конца года смогут купить 253 особи племенных животных. Их доставят из Алтайского края, Воронежской и Свердловской областей.

- Кроме того, в первом квартале 2020 года предприятия приобретут 410 нетелей мясного и молочного направления. В целом количество закупаемого скота будет в пределах одной тысячи 400 голов, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, что в регионе также увеличили господдержку крестьянских фермерских хозяйств на 30 процентов. Деньги в виде грантов смогли получить 16 фермеров из пяти районов края. Это начинающие предприниматели, а также те, кто развивает семейные животноводческие фермы, в том числе молочного направления.

ИСТОЧНИК KP.RU