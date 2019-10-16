2019-10-16T08:07:46+03:00
Происшествия

Пьяный и без прав водитель в Комсомольске ездил на чужой машине

Нарушитель признался, что авто ему дали отремонтировать, а он не удержался
Александр ШТААЛЬ
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Пьяный и без прав водитель в Комсомольске ездил на чужой машинеПьяный и без прав водитель в Комсомольске ездил на чужой машинеФото: Иван ВИСЛОВ
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В Комсомольске-на-Амуре правоохранителям удалось задержать водителя, который рискнул сесть за руль пьяным. Как выяснилось позже, это не единственное прегрешение мужчины. Когда у него потребовали документы для проверки, нарушитель не смог их предоставить. Также он отказался проходить медицинское освидетельствование.

- Беспечного автолюбителя доставили в отдел полиции для разбирательств. К слову, за ним уже числится административное правонарушение «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». За это его и лишили водительских прав, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Стражи порядка выяснили, что автомобиль, на котором катался задержанный, принадлежит его знакомым. Они отдали ему машину и попросили отремонтировать ее. А мужчина не удержался, выпил и поехал кататься. Теперь в отношении него расследуют уголовное дело за «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

ИСТОЧНИК KP.RU

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