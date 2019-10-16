В Хабаровском крае спасатели очистили от мусора озеро Хака

СЕГОДНЯ 06:22 2019-10-16T06:22:51+03:00

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Осенние сборы с водолазным составом Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда прошли как нельзя более успешно. Специалисты не только отработали ценные в своей профессии навыки - погружения на различные глубины, подводно-технические работы, навыки подводного ориентирования, поиск объектов под водой и их подъем на поверхность - но заодно и помогли природе.

- Нам было интересно найти объекты, зафиксировать, застропить под водой и произвести подъем, - рассказал Сергей Герасимов, руководитель спусков, спасатель 1 класса ДВРПСО МЧС России. - Извлекли таким образом из озера старый металл, ящики, различный мусор - его на дне оказалось немало. Все, что достали на берег, вывезли на свалку, утилизировали. Водолазы МЧС за то, чтобы наш край был чище и краше.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, озеро Хака было выбрано местом для проведения тренировки не случайно, а из-за сложных условий - неровного дна и плохой видимости на дне. Водолазы специально выбирают для тренировок подобные локации на карте края, ведь в реальных ситуациях им часто приходится сталкиваться с плохой видимостью и выполнять работы под водой, что называется, на ощупь. Это требует хорошего мастерства, которое достигается благодаря таким тренировкам.

ИСТОЧНИК KP.RU