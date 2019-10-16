СЕГОДНЯ 06:53 2019-10-16T08:05:05+03:00

Хабаровчанин за 25 тысяч рублей лишился свободы на два месяца Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

Изменить размер текста: A A

Житель Хабаровска угнал машину, за что и был осужден. Для начала его обязали заплатить штрафы в сумме 25 тысяч рублей. Однако нарушитель упорно не хотел расплачиваться за свой проступок. В итоге отвечать за преступление ему все равно пришлось, но только в другой форме.

- Наказание для горожанина пересмотрели и заменили штраф на лишение свободы. В итоге нарушитель в течение двух месяцев будет жить по определенному режиму, - прокомментировали в пресс- службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Жителей региона предупреждают, что уклонение от оплаты имеющихся долгов чревато последствиями. В случае неисполнения законных требований, должникам могут назначить более жесткое наказание. Проверить свои задолженности можно на сайте ведомства. Для этого просто нужно ввести свои данные.

ИСТОЧНИК KP.RU