Хабаровчанин за 25 тысяч рублей лишился свободы на два месяца
Житель Хабаровска угнал машину, за что и был осужден. Для начала его обязали заплатить штрафы в сумме 25 тысяч рублей. Однако нарушитель упорно не хотел расплачиваться за свой проступок. В итоге отвечать за преступление ему все равно пришлось, но только в другой форме.
- Наказание для горожанина пересмотрели и заменили штраф на лишение свободы. В итоге нарушитель в течение двух месяцев будет жить по определенному режиму, - прокомментировали в пресс- службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
Жителей региона предупреждают, что уклонение от оплаты имеющихся долгов чревато последствиями. В случае неисполнения законных требований, должникам могут назначить более жесткое наказание. Проверить свои задолженности можно на сайте ведомства. Для этого просто нужно ввести свои данные.
ИСТОЧНИК KP.RU