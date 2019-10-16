В Хабаровском крае родственникам осужденных устроили экскурсию по колонии

СЕГОДНЯ 07:21 2019-10-16T07:21:51+03:00

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Родителей, братьев и сестер, а также жен «подопечных» так называемой ИК-7 на днях пригласили в гости к осужденным - родственники своими глазами смогли увидеть условия, в которых живут и работают заключенные, а также увиделись с ними, вдоволь пообщавшись за чашечкой чая.

- Акция «День открытых дверей» проводится регулярно во всех исправительных учреждениях нашего края несколько раз в год, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю. - Возможность встретиться со своими родственниками предоставляется не всем осужденным, а только тем, кто уверенно встал на путь исправления, трудится и имеет положительные характеристики. Поэтому акции являются своеобразным стимулом для примерного поведения среди осужденных.

Сначала гостей встретили сотрудники колонии, которые объяснили необходимые правила поведения на территории режимного объекта. После этого визитеры смогли пройти на территорию исправительной колонии, где и состоялась встреча родственников.

Гостям продемонстрировали помещения, где проживают осужденные, принимают пищу, проводят досуг, а в завершение встречи в столовой родственники отведали варианты повседневного меню осужденных.

ИСТОЧНИК KP.RU