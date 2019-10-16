2019-10-16T07:52:26+03:00
Происшествия

В Амур в большом количестве попали загрязняющие вещества

Причиной загрязнения реки называют сброс сточных вод с одного из заводов края
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Амур в большом количестве попали загрязняющие веществаВ Амур в большом количестве попали загрязняющие веществаФото: Анастасия ОСИПОВА
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Природоохранная прокуратура Николаевска-на Амуре провела проверку исполнения законодательства об охране вод на одном из рыбоперерабатывающих заводов и выявила ряд нарушений, среди которых сброс неочищенных сточных вод в Амур.

- Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное» сбрасывало неочищенные сточные воды в реку Амур. По результатам исследования проб сточной воды выявлены загрязняющие вещества с высокими концентрациями, - сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Итогом проверки стал иск в суд на предприятие, по рассмотрению которого к административной ответственности привлекли руководителя завода. По статье «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение» завод оштрафовали, а также обязали ввести в эксплуатацию очистные сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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