В Амур в большом количестве попали загрязняющие вещества

СЕГОДНЯ 07:52 2019-10-16T07:52:26+03:00

Причиной загрязнения реки называют сброс сточных вод с одного из заводов края

Изменить размер текста: A A

Природоохранная прокуратура Николаевска-на Амуре провела проверку исполнения законодательства об охране вод на одном из рыбоперерабатывающих заводов и выявила ряд нарушений, среди которых сброс неочищенных сточных вод в Амур.

- Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное» сбрасывало неочищенные сточные воды в реку Амур. По результатам исследования проб сточной воды выявлены загрязняющие вещества с высокими концентрациями, - сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Итогом проверки стал иск в суд на предприятие, по рассмотрению которого к административной ответственности привлекли руководителя завода. По статье «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение» завод оштрафовали, а также обязали ввести в эксплуатацию очистные сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU