2019-10-16T08:28:19+03:00
Общество

Новые сестры милосердия в Хабаровске прошли обряд посвящения

Ряды сострадательных людей пополнили два неравнодушных человека
Ольга КИВА
Поделиться:
Новые сестры милосердия в Хабаровске прошли обряд посвященияНовые сестры милосердия в Хабаровске прошли обряд посвященияФото: Хабаровская епархия
Изменить размер текста:

В Хабаровске прошла церемония посвящения двух женщин в сестры милосердия. Это событие прошло 13 октября в Покровском храме. Ряды сострадательных людей пополнили Татьяна и Галина.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, Покровское сестричество как движение зародилось несколько лет назад. Толчком к такому решению была просьба от руководства Горбольницы №11. В учреждении нуждались в помощи и поддержке тяжелобольных.

К слову, новые сестры милосердия также морально и духовно поддерживали больных в Горбольнице. После им доверили уход за пациентами, а местом их «работы» стало еще и отделение паллиативной помощи, где лежат самые тяжелые пациенты. Поздравляли женщин в столь знаменательный день участницы сестричества святой Елизаветы. Они же помогали своим новоиспеченным коллегам «облачиться» в форму, надеть белоснежные платы с красным крестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Амур в большом количестве попали загрязняющие вещества
В Хабаровском крае родственникам осужденных устроили экскурсию по колонии
Хабаровчанин за 25 тысяч рублей лишился свободы на два месяца
В Хабаровском крае спасатели очистили от мусора озеро Хака
Пьяный и без прав водитель в Комсомольске ездил на чужой машине
Поголовье рогатого скота увеличат в Хабаровском крае за счет господдержки
Новые переселенцы-соотечественники в ЕАО получат выплаты
Хабаровск закрыли новым понтоном-батопортом
Ранний ледостав начался на одной из рек Хабаровского края
В Хабаровском крае спасли двух Робинзонов поневоле
В Хабаровске тратят сэкономленное в бесснежную зиму масло на подготовку техники
Автолюбительница в Хабаровске протаранила грузовик с прицепом
Стадион с недоделками после реконструкции обнаружили под Хабаровском
В Хабаровском крае в пассажирском автобусе ехала незаконная рыба с икрой
На вопросы по оплате коммуналки в Хабаровском крае ответят на «горячей линии»
В Комсомольске разбирают дамбы после наводнения
Молодежь коренных народов Хабаровского края «Встанет на крыло»
Погода в Хабаровске на 16 октября 2019 года: днем до +9, без осадков
В поселке Горького под Хабаровском 16 октября отключат холодную воду
В селе Хабаровского края появилась целая «Сказочная страна»