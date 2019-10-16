Новые сестры милосердия в Хабаровске прошли обряд посвящения

СЕГОДНЯ 08:28 2019-10-16T08:28:19+03:00

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В Хабаровске прошла церемония посвящения двух женщин в сестры милосердия. Это событие прошло 13 октября в Покровском храме. Ряды сострадательных людей пополнили Татьяна и Галина.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, Покровское сестричество как движение зародилось несколько лет назад. Толчком к такому решению была просьба от руководства Горбольницы №11. В учреждении нуждались в помощи и поддержке тяжелобольных.

К слову, новые сестры милосердия также морально и духовно поддерживали больных в Горбольнице. После им доверили уход за пациентами, а местом их «работы» стало еще и отделение паллиативной помощи, где лежат самые тяжелые пациенты. Поздравляли женщин в столь знаменательный день участницы сестричества святой Елизаветы. Они же помогали своим новоиспеченным коллегам «облачиться» в форму, надеть белоснежные платы с красным крестом.

ИСТОЧНИК KP.RU