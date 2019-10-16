2019-10-16T08:52:22+03:00
Общество

От некоммерческих организаций в Хабаровском крае ждут заявок на президентские гранты

Документы нужно подать до 25 ноября
Александр ШТААЛЬ
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От некоммерческих организаций в Хабаровском крае ждут заявок на президентские грантыОт некоммерческих организаций в Хабаровском крае ждут заявок на президентские грантыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Некоммерческим организациям в Хабаровском крае предлагают подавать заявки на конкурс президентских грантов. Документы от соискателей будут принимать до 25 ноября 2019 года. Предполагается, что финансирование начнется с 1 марта 2020 года.

Как отметили в пресс- службе Общественной палаты Хабаровского края, в 2020 году гранты собираются распределять по новой схеме, то есть уже в феврале и июне. Год спустя решение о финансировании будут принимать в январе.

Напомним, что в 2019 году финансовую поддержку получили почти четыре тысячи проектов. К слову, в этом году собираются проводить обучение для тех, кто хочет поучаствовать в конкурсе. Мероприятия организуют в период, когда будут принимать заявки. Они хватят Карелию, Удмуртию, Челябинскую и Белгородскую области, Еврейскую автономную область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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